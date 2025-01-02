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Диета планетарного здоровья снижает риск преждевременной смерти и уменьшает воздействие на окружающую среду

Американское общество клинического питания (American Society for Clinical Nutrition, ASCN) опубликовало результаты нового исследования, подчеркивающего важность диеты планетарного здоровья для улучшения здоровья человека и окружающей среды.

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