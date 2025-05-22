НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

**Разработчики ролевого боевика Alkahest в духе Dark Messiah of Might and Mag...

Разработчики ролевого боевика Alkahest в духе Dark Messiah of Might and Magic анонсировали геймплейную демонстрацию и показали новый тизерКипрская студия Push On представила геймплейный тизер Alkahest — приключенческого ролевого экшена в мире средневекового фэнтези, вдохновлённого Dark Messiah of Might and Magic, Dishonored и Kingdom Come: Deliverance.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх