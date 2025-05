Разработчики ролевого боевика Alkahest в духе Dark Messiah of Might and Mag...

Разработчики ролевого боевика Alkahest в духе Dark Messiah of Might and Magic анонсировали геймплейную демонстрацию и показали новый тизерКипрская студия Push On представила геймплейный тизер Alkahest — приключенческого ролевого экшена в мире средневекового фэнтези, вдохновлённого Dark Messiah of Might and Magic, Dishonored и Kingdom Come: Deliverance.