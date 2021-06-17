Какой вакциной прививаться от коронавируса: есть ли выбор у жителей Удмуртии

Вакцинация от коронавируса началась в Удмуртии с января. За прошедшие пять месяцев в регион поступило больше 169 тысяч доз вакцин, первичную иммунизацию получило 142 тысячи взрослого населения старше 18 лет, 110 тысяч человек получили второй компонент, рассказала Елена Корякина в эфире Центра управления регионом.