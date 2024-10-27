Брутальный «Царь-мангал» из танкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии, отрабатывает с закрытых огневых позиций по месту расположения противника.
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Брутальный «Царь-мангал» из танкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии, отрабатывает с закрытых огневых позиций по месту расположения противника.
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