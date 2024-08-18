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Депутат Госдумы Сергей Боярский: «Меня «уложили» в постель с Ксенией Собчак». Почему «сын Д’Артаньяна» предал родовую профессию

Депутат Госдумы Сергей Боярский: «Меня «уложили» в постель с Ксенией Собчак». Почему «сын Д’Артаньяна» предал родовую профессию

Сергей Боярский. Фото из личного архива Сергея С. Боярский Сегодня Сергей Боярский (сын «главного Д Артаньяна страны», для тех, кто не в курсе) – известный российский политик, депутат Государственной Думы.

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