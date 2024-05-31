«Аль-Хиляль» вдевятером одолел «Аль-Наср» и выиграл Кубок Короля

Завершился финал Кубка Короля Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Итогом игры, которая прошла в Джидде на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити», стала победа «Аль-Хиляля» в серии пенальти.