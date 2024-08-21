Когда в сутках будет 25 часов и Луна проявит свою особенную силу Ольга ВайленкоНаучные исследования Луны и её влияния на Землю представляют собой одну из самых интересных и актуальных областей астрономии и геологии.
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