Самая большая ошибка в моей жизни была покушать плов в чайхане: Зря я поздно залез в комментарии - это просто иноземная дыра

seregey veligosha

Обожаю восточную кухню, часто захожу в небольшие узбекские кафэшки,очень чисто, готовят без перчаток, как и все мои друзья и родители. Обедаю с удовольствием, без последствий.. А у тебя наверное желудок испорчен гамбургерами, вот и обосрался с непривычки от мужской еды.