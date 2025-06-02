Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • чак
    Вопрос, кто выдвинул этого оглы-ишака?В Югре определили...
  • Nina Данилова
    Да к стенке егоВ Югре определили...
  • Владимир Уфимцев
    А что, кроме чурбана с @@@ как у быка, выбрать на Северах некого было? Ну дуры, бля@ь... Вот жизсть вас и учит..."Она моя женщина,...

Самая большая ошибка в моей жизни была покушать плов в чайхане: Зря я поздно залез в комментарии - это просто иноземная дыра

Самая большая ошибка в моей жизни была покушать плов в чайхане: Зря я поздно залез в комментарии - это просто иноземная дыра

Avia.pro - СМИ Пролог: Голод – плохой советчик Серега, обычный мужик из Химок, 38 лет, любит поесть вкусно, но без понтов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
seregey veligosha
Обожаю восточную кухню, часто захожу в небольшие узбекские кафэшки,очень чисто, готовят без перчаток, как и все мои друзья и родители. Обедаю с удовольствием, без последствий.. А у тебя наверное желудок испорчен гамбургерами, вот и обосрался с непривычки от мужской еды.
Ответить
7 час.
ВВ
Владимир Витковский
... просто ты привык жрать с помойки, туда тебе и дорога...
Ответить
5 час.
В С
Закрыли - нет ?
Ответить
1 час.
наверх