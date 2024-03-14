Захарова напомнила ЕП об обязательстве не высказываться о выборах в РФ

Европарламент взял на себя обязательство не комментировать выборы в РФ, а если оно будет нарушено, это укажет на душевное нездоровье депутатов, заявила 14 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии