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Захарова напомнила ЕП об обязательстве не высказываться о выборах в РФ

Захарова напомнила ЕП об обязательстве не высказываться о выборах в РФ

Европарламент взял на себя обязательство не комментировать выборы в РФ, а если оно будет нарушено, это укажет на душевное нездоровье депутатов, заявила 14 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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