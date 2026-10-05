С миру по нитке...
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Уникальная груша с розовой мякотью растёт лишь в одном месте мира

В начале 2000-х таких деревьев оставалось меньше сорока, а местные жители даже не догадывались, что их груша уникальна.

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