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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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Вице-мэр Ракова рассказала о появлении расписания контрольных работ в «Дневнике МЭШ»

Вице-мэр Ракова рассказала о появлении расписания контрольных работ в «Дневнике МЭШ»

Школьникам стало доступно расписание контрольных работ Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам столицы, что пользователи дневника «Московской электронной школы» (МЭШ) теперь смогут увидеть дату и тему контрольных работ.

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