«Реал» и «Олимпиакос» интересуются Джоном Кончаром из НБА

30-летний форвард Джон Кончар пока без команды после 7 сезонов в НБА . В прошлом году он набирал 5,9 очка, 5,7 подбора, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот за 26,2 минуты в среднем за «Юту».