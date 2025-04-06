ЕС рискует вернуть России гигантские активы уже в июне – Spiegel

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предостерег Европейский союз от надвигающейся финансовой катастрофы: если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложит вето на продление антироссийских санкций в июне, ЕС будет вынужден разморозить и вернуть России колоссальные активы на сумму €240 млрд.
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