В начале 2024 года 16-летняя в ту пору жительница Уфы Дарья вступила в группу фанатов компьютерной игры Minecraft, когда там уже было около двухсот человек.
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