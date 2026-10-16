Облигации Полюс ПБО-04 подорожали на 0,2%, бумаги Борец Капитал 001Р-05 снизились на 0,2%, АФК Система - на 0,1%.
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