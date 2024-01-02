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Синоптик Тишковец: температура воздуха в Москве достигла -18,5 °C

Синоптик Тишковец: температура воздуха в Москве достигла -18,5 °C

В ночь на 2 января в Москве зафиксировали понижение температуры воздуха до -18,5 °C. Это самое морозное значение за текущую зиму, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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