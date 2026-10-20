Может обрушиться в любой момент: из-за аварийного дома в центре города омские власти ввели режим ЧС. В мэрии Омска сообщили о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с угрозой обрушения аварийного дома №152 на улице Маршала Жукова.
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