Врач Баранова: шоколад может спровоцировать мигрень

Некоторые продукты могут спровоцировать мигрень, рассказала kp.ru врач-невролог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Елена Баранова.
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