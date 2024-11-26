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Forces News: Русские после «Орешника» начали испытывать летающий огнемет, он похож на дракона

Forces News: Русские после «Орешника» начали испытывать летающий огнемет, он похож на дракона

  Российские инженеры опережают украинских в технологической гонке. И не только их Российские инженеры добиваются впечатляющих результатов не только в области ракет, как это было продемонстрировано недавно с помощью «Орешника».

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