Умер поэт Лев Рубинштейн

На этот раз скорбную новость подтвердила и дочь публициста Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Global Look Press «Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», — такое сообщение оставила на своей странице «ЖЖ» дочь поэта.
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