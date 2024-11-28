Минобороны ввело должности для работы с верующими военными

В военных округах России появились должности помощников командующих по работе с верующими военнослужащими Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Олег Веселков.
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