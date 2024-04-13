Директор трампарка приехал в больницу к пострадавшим в ДТП на Наличной улице

Предприятие окажет помощь Директор трамвайного парка №3 Артем Михайлов посетил Елизаветинскую больницу, куда были доставлены двое пострадавших после ДТП с участием трамвая на Наличной улице, сообщили в пресс-службе предприятия.
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