Нас — женщин — принуждают размножаться в любых условиях. Даже животные так не поступают

Мне стало интересно сравнить то, как мы решаем размножаться, и то, как это делают животные. В природе животные обычно реже размножаются или чаще погибают и, следовательно, меньше заселяют территорию, если там неподходящая для них среда обитания, слишком высокая или низкая температура, мало надёжных источников пищи.
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