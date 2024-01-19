Нас — женщин — принуждают размножаться в любых условиях. Даже животные так не поступают

Мне стало интересно сравнить то, как мы решаем размножаться, и то, как это делают животные. В природе животные обычно реже размножаются или чаще погибают и, следовательно, меньше заселяют территорию, если там неподходящая для них среда обитания, слишком высокая или низкая температура, мало надёжных источников пищи.