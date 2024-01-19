ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Нас — женщин — принуждают размножаться в любых условиях. Даже животные так не поступают

Нас — женщин — принуждают размножаться в любых условиях. Даже животные так не поступают

Мне стало интересно сравнить то, как мы решаем размножаться, и то, как это делают животные. В природе животные обычно реже размножаются или чаще погибают и, следовательно, меньше заселяют территорию, если там неподходящая для них среда обитания, слишком высокая или низкая температура, мало надёжных источников пищи.

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Комментарии
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Л
Лариса
Что за бред.
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19 час.
Россиянин
Какая то ненормальная писала. Нормальную женщину не нужно принуждать рожать. Она сама прекрасно справится с этим. Ну а автор сего опуса просто не совсем здоровая психически. И скорее всего из феминисток. А там нормальных женщин, априори не бывает.
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17 час.
Артем Решетников
Феминистическая бредятина. Автора сначала на кол, а потом пусть рожает как свиноматка
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17 час.

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