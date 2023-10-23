Эрдоган не сможет повлиять на Израиль, считает политический эксперт

Турция представила проект по странам-гарантам для Израиля и Палестины, но его вряд ли получится воплотить в жизнь из-за большого влияния Соединенных Штатов на правительство Израиля, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.