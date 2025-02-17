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Расмуссен: позорно, что Трамп ведет переговоры с Путиным и игнорирует Европу

Расмуссен: позорно, что Трамп ведет переговоры с Путиным и игнорирует Европу

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен счел позорными действия президента США Дональда Трампа, когда он ведет прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, игнорируя "достижения Европы".

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