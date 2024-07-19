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Закон и Порядок

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«Ельцин-центр» вместо закрытия хотят расширить на Москву

«Ельцин-центр» вместо закрытия хотят расширить на Москву

Зловонное гнездо хотят размножить, и первое яичко предназначается столице. В Москве, в объекте культурного наследия России – усадьбе Долгоруковых-Бобринских – власти намерены открыть филиал Ельцин-центра.

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