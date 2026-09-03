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«Мы непременно нарвёмся на ответные диверсии русских» – американский эксперт

«Мы непременно нарвёмся на ответные диверсии русских» – американский эксперт

Россия перестаёт сдерживаться, и вскоре может перейти к прямым диверсиям против стран и сил НАТО. Об этом в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену заявил бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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