«Мы непременно нарвёмся на ответные диверсии русских» – американский эксперт

Россия перестаёт сдерживаться, и вскоре может перейти к прямым диверсиям против стран и сил НАТО. Об этом в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену заявил бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».