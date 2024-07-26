Экс-глава "Ленфильма" Щербаков скрылся в Турции в октябре 2023 года

РИА Новости/Алексей Даничев Бывший генеральный директор киностудии "Ленфильм" Федор Щербаков, который заочно арестован и объявлен в розыск по обвинению в вымогательстве, в октябре 2023 года вылетел из Москвы в Турцию.
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