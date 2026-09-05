Кто помогает Xiaomi выпускать батареи с пожизненной гарантией Dragon Armor: компания объяснила свой выбор

Это позволит обеспечить стабильность поставок На этой неделе официальная презентация автомобильной тяговой батареи Xiaomi Dragon Armor Battery.
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