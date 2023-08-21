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«Ман Сити» продлит контракты с Уокером и Бернарду. Игроки передумали покидать клуб

«Ман Сити» продлит контракты с Уокером и Бернарду. Игроки передумали покидать клуб

По информации ESPN, Уокер и Силва хотят остаться в «Манчестер Сити», несмотря на информацию об их возможном уходе.

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