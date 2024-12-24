"С любовью". Зачем снимают "оммажи" на Гайдая и чего ждать от "Небриллиантовой руки"?

31 декабря 2024 года выйдет уже третья комедия от ТНТ по мотивам советской классики, на этот раз авторы вдохновились "Бриллиантовой рукой" Леонида Гайдая 31 декабря выйдет уже третья комедия от канала ТНТ по мотивам советской классики.
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