Андрей Дынко назначен директором операционного департамента ЦБ РФ

Андрей Дынко, опытный специалист с более чем 20-летним стажем в финансовой сфере, с 14 сентября 2026 года становится директором операционного департамента Центрального банка России, ранее занимая ключевые позиции в Райффайзенбанке и "ВТБ капитал".