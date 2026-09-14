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Царьград

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Андрей Дынко назначен директором операционного департамента ЦБ РФ

Андрей Дынко назначен директором операционного департамента ЦБ РФ

Андрей Дынко, опытный специалист с более чем 20-летним стажем в финансовой сфере, с 14 сентября 2026 года становится директором операционного департамента Центрального банка России, ранее занимая ключевые позиции в Райффайзенбанке и "ВТБ капитал".

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