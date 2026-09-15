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Царьград

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Число вакансий с командировками в России выросло на 28% за 3 года

Число вакансий с командировками в России выросло на 28% за 3 года

При приёме на работу требование готовности к служебным поездкам приобретает всё большее значение. Такое мнение в беседе с NEWS.

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