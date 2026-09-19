Депутат Госдумы Коган обратил внимание на важность каждого голоса на выборах

С помощью голосования жители Московской области проявляют гражданскую позицию и выбирают тех, кто будет отстаивать интересы региона на федеральном и региональном уровнях.
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