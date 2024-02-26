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Обзор противокорабельного оружия хуситов и оценка его эффективности

Обзор противокорабельного оружия хуситов и оценка его эффективности

После начала Израилем военной операции против палестинского движения ХАМАС йеменская исламистская группировка «Ансар Аллах», больше известная как хуситы, с начала октября 2023 года с помощью ударных беспилотников и ракет атакует коммерческие и военные суда в Красном море.

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