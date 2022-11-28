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Чемпионат Греции. «Колоссос» примет АЕК

В понедельник, 28 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Колоссос» примет АЕК. Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Колоссос – АЕК Дата проведения 28 ноября, 16.

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