Сила в правде
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Сила в правде

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Ночной удар 1600 дронов по Москве: что пропустила ПВО и чем ответили реактивные «Герани»

Ночной удар 1600 дронов по Москве: что пропустила ПВО и чем ответили реактивные «Герани»

Свыше 1600 дронов и ракеты «Фламинго» пошли на Москву: 450 сбили на подлёте, несколько машин дошли до МНПЗ, погибших нет.

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