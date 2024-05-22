РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Иноагенты это обычные предатели!Грузинскому премь...
  • Eduard
    Европа давно скатилась к диктатуре и терроризму!Грузинскому премь...
  • Eduard
    Я говорил,что ЕС мафия и банда!Грузинскому премь...

Грузинский закон «об иноагентах» стал поводом для требований открыть «второй фронт» против России

Грузинский закон «об иноагентах» стал поводом для требований открыть «второй фронт» против России

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятый парламентом закон «О прозрачности иностранного влияния», стал поводом для требований к Тбилиси открыть «второй фронт» с Россией, но этого допустить нельзя, – сообщает в среду, 22 мая, Первый грузинский телеканал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх