Грузинский закон «об иноагентах» стал поводом для требований открыть «второй фронт» против России

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятый парламентом закон «О прозрачности иностранного влияния», стал поводом для требований к Тбилиси открыть «второй фронт» с Россией, но этого допустить нельзя, – сообщает в среду, 22 мая, Первый грузинский телеканал.
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