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Царьград

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Bloomberg: Путин может посетить саммит АТЭС в Шэньчжэне в ноябре

Bloomberg: Путин может посетить саммит АТЭС в Шэньчжэне в ноябре

Президент Владимир Путин планирует участвовать в саммите АТЭС в Шэньчжэне 18-19 ноября, что станет его первым появлением там с 2017 года.

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