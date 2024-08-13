Силовика заставляют извиниться перед отцом Миши Бахтина за задержание в день визита Путина

Прокуратура направила представление руководителю свердловской полиции Александру Мешкову, требуя, чтобы сотрудник ведомства принес извинения Дмитрию Бахтину за задержание во время проведения одиночного пикета, который совпал с визитом президента России Владимира Путина в Екатеринбург 15 февраля.
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