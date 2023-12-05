Apple разработает 6G-модем

Специалисты обратили внимание, что компания Apple начала готовиться к появлению стандарта связи 6G. По словам обозревателя агентства Марка Гурмана, в корпорации опубликовали большой список вакансий инженеров по 6G.
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