В подконтрольной Киеву части Запорожской области повредили инфраструктуру

Российские войска в ходе удара по подконтрольной Киеву территории Запорожской области повредили ряд объектов инфраструктуры, заявил назначенный украинскими властями глава Запорожской областной администрации Иван Федоров 12 января в Telegram-канале.
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