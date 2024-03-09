Baza: Российского офицера вернули с СВО из-за пяти тысяч рублей

Вячеслав Афанасьев

Даже,если за мошенничество. Сняли бойца с передовой, это вредительство со стороны властей. Он их и нас защищает, а его к уголовной ответственности за каких-то мошенников, в лице микрозаймов. Это справедливо? Надо тогда и их на фронт направить. Там ребята им все микрозаймы вернут. С лихвой.