Российского офицера спецназа Арзу Ахмедова вернули из зоны специальной военной операции из-за пяти тысяч рублей.
Baza: Российского офицера вернули с СВО из-за пяти тысяч рублей
Комментарии
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Ирина Серафимова
Заголовок вводит в заблуждение. Бойца вернули не из-за 5000 руб., а из-за обвинения в мошенничестве. 👎
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6 час.
Вячеслав Афанасьев
Даже,если за мошенничество. Сняли бойца с передовой, это вредительство со стороны властей. Он их и нас защищает, а его к уголовной ответственности за каких-то мошенников, в лице микрозаймов. Это справедливо? Надо тогда и их на фронт направить. Там ребята им все микрозаймы вернут. С лихвой.
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4 час.
ВА
Вячеслав Афанасьев
Справедливо.
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4 час.
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