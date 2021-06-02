Как назначают в "яжематери"

ПриколистыДети и семьяКак назначают в "яжематери" Есть такое выражение "яжемать". Появилось оно сравнительно недавно. Однако, стало уже своеобразным "мэмом".Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюдмила АнисинаЧем хамливее нападки,тем ниже интеллект нападающего-это как бы показатель его уроаня воспитания ,даже не образования, хоть студентом будь,хоть доцентом))),а именно воспитания. А таких не исправишь,стационарный хам.НиколайНадо сначала не рожать детей. А последнему оставшемуся после этих действий в стране - выключить свет в Кремле.
Свежие комментарии