Две новости: хорошая и плохая

Начнем с дикости. За деньги, да?»: Новым лицом образования в России стала гламурная Инстасамка! Они сошли с ума? Уже не первый год настойчивое и настырное Министерство цифрового развития втюхивает россиянам свою систему «Сферум», которая предусматривает удалённо - дистанционное образование детей и такое же общение учителей, школьников и их родителей.