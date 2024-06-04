Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Две новости: хорошая и плохая

Две новости: хорошая и плохая

Начнем с дикости. За деньги, да?»: Новым лицом образования в России стала гламурная Инстасамка! Они сошли с ума? Уже не первый год настойчивое и настырное Министерство цифрового развития втюхивает россиянам свою систему «Сферум», которая предусматривает удалённо - дистанционное образование детей и такое же общение учителей, школьников и их родителей.

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