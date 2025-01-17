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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аллегри может возглавить «Аль-Ахли» Фирмино в конце июня

Массимилиано Аллегри может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Итальянец ведет переговоры с «Аль-Ахли» и может приступить к работе 30 июня, перед следующим сезоном.

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