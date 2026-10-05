Документальный фильм «Просвещая сердцем» выпустил ко Дню учителя «Ямал-Медиа»

«Ямал-Медиа» выпустил ко Дню учителя документальный фильм «Просвещая сердцем». Главной его героиней стала педагог с 46-летним стажем из Нового Уренгоя Диля Варисова.
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