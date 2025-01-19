Парад планет в январе 2025 года: что это такое и можно ли увидеть его с Земли

Зимой 2025 года произойдут два парада планет — увидеть их можно будет в январе и феврале. Ученые утверждают, что увидеть это редкое явление на небосклоне можно и невооруженным глазом: правда, для этого нужно, чтобы небо было безоблачным.
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