ЕС может отказаться от крупных пакетов санкций против России – FT

21‑й пакет санкций ЕС против России может стать последним, пишет Financial Times. Источник фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий По данным издания, Евросоюз может отказаться от крупных пакетов ограничительных мер, так как во время их обсуждения между странами возникают разногласия.