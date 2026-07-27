ЕС может отказаться от крупных пакетов санкций против России – FT

21‑й пакет санкций ЕС против России может стать последним, пишет Financial Times. Источник фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий По данным издания, Евросоюз может отказаться от крупных пакетов ограничительных мер, так как во время их обсуждения между странами возникают разногласия.
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