Военный эксперт Рожин рассказал о масштабном наступлении российских войск

Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале опубликовал пост, в рамках которого заявил, что на Краснолиманском направлении проводится масштабное наступление формирований Вооруженных сил России (ВС РФ).
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