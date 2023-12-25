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Военный эксперт Рожин рассказал о масштабном наступлении российских войск

Военный эксперт Рожин рассказал о масштабном наступлении российских войск

Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале опубликовал пост, в рамках которого заявил, что на Краснолиманском направлении проводится масштабное наступление формирований Вооруженных сил России (ВС РФ).

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